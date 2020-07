“Giorni bollenti per la panchina”. Con questo il titolo il Giornale di Sicilia introduce la propria sezione dedicata allo sport e in particolare la pagina dedicata al Palermo, tra scelta del nuovo allenatore, scenari di mercato e la questione della convenzione dello stadio che si arricchisce di un nuovo nodo da sciogliere (LEGGI QUI).

Benedetto Giardina fa il punto della situazione sul fronte allenatore, con il Palermo che aspetta la fine della stagione professionistica, “ma c’è chi già può dirsi formalmente libero a partire da questa settimana ed è da tempo nel mirino”. Ad esempio un nome è quello di Fabio Pecchia, che ha concluso la stagione e la propria esperienza con la Juventus U23 e da oggi potrebbe accordarsi con qualunque squadra in vista della prossima stagione. Anche Beppe Scienza (contattato un mese fa) resta un pallino della società rosanero, nonostante abbia annunciato la volontà di restare a Monopoli.







Ma il Palermo non sembra avere fretta o essere intenzionato ad affondare il colpo (al punto da presentarsi in ritiro ad agosto anche senza allenatore): l’interesse per Fabio Caserta è tutt’altro che svanito e nemmeno i nomi di Boscaglia e Italiano sono stati accantonati, anche se in questi ultimi due casi gli ostacoli non mancano.

