La questione stadio va avanti e il tema approderà in consiglio comunale venerdì 17 luglio, ma proprio sul fronte della convenzione è emerso un nuovo nodo nella riunione tra i vertici del Palermo e l’assessore al bilancio D’Agostino. Ed è quello relativo alla pubblicità e alla sua gestione sia all’interno che all’esterno dell’impianto di Viale del Fante.

Come riportato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, non sarebbe un ostacolo insormontabile, ma il Palermo avrebbe posto le proprie obiezioni: rispetto alla prima bozza di convenzione, infatti, la nuova versione del testo non fa più riferimento all’occupazione e gestione degli spazi pubblicitari dello stadio.







L’esclusione (si legge) sarebbe momentanea: il Comune sarebbe comunque intenzionato a discuterne in seguito e affidare la gestione al club. Il Palermo ha fatto invece espressamente richiesta di reintrodurre il paragrafo in questione all’interno della convenzione. Non è escluso che nei prossimi giorni si trovi un punto d’incontro, visto che il 29 luglio scade il termine per presentare la documentazione relativa allo stadio per la prossima serie C.

Già prima di venerdì si valuteranno le condizioni per accogliere la volontà della società rosanero, oltre a discutere le possibili ipotesi di compensazione da attuare per ridurre l’importo del canone annuo, che resta di 341.150 euro (oltre a vari dettagli da limare). La strada che al momento appare più percorribile è quella di una sponsorizzazione del Comune, insieme all’affidamento della manutenzione straordinaria (in aggiunta a quella ordinaria) e le c.d. “iniziative sociali”.

