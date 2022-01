MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo fatica a trovare la via del gol. Sono ormai le quattro le gare in cui i rosanero non riescono a gonfiare la rete. L’ultimo a riuscirci era stato Brunori contro il Monopoli, poi il buio.

Quella contro i biancoverdi è stata l’ultima vittoria prima della parentesi che ha portato all’esonero di Filippi a causa del pareggio col Bari le due sconfitte con Catania e Latina.

Adesso l’astinenza da gol del Palermo – secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia – dura da ben 362 minuti e segna un cambio di passo: prima i rosa erano il quinto migliore attacco, ma ora sono ottavi.

Sul quotidiano anche la disamina di Carlo Brandaleone sul match di ieri contro il Catanzaro che elogia il gruppo di Baldini, ora in possesso di un atteggiamento diverso. Una partita ritenuta quasi perfetta, soprattutto come livello di aggressività e attenzione in difesa.

