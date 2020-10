“Squadra in bolla, oggi altri tamponi”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre l’ampio spazio dedicato al Palermo nella propria pagina sportiva, che spazia dall’intervista al presidente della Lega Pro Ghirelli a quella realizzata all’ex Di Donato. In primo piano però il punto sulla situazione attuale dei rosa e le prospettive sul fronte calendario.

Come riportato da Benedetto Giardina, il Palermo si è giocato il “jolly” (cioè la possibilità di chiedere un rinvio) e dunque niente trasferta a Catanzaro – già fissata la data del recupero – ma il giorno della verità è già oggi. La squadra è in “bolla”, ha rinunciato ad allenarsi e si sottoporrà a nuovi tamponi. Si capirà se i casi di positività rimarranno circoscritti ai 9 giocatori più Boscaglia oppure la lista dovrà allargarsi. E solo nel secondo caso (e con meno di 13 giocatori disponibili) la Lega può da regolamento intervenire direttamente per rinviare la partita.

Dall’esito degli esami dipende dunque anche il destino del calendario dei rosa: la gara col Potenza rientra nei dieci giorni previsti per la quarantena dei positivi. Quella con la Viterbese è in programma appena undici giorni dopo la vicenda di mercoledì. Per Palermo – Turris si studia la data del recupero, mentre si è svolta ieri una conference call tra l’a.d. Sagramola, Ghirelli e i rispettivi staff sanitari di Palermo e Lega per monitorare la situazione. In ogni caso, viste le partite da recuperare, per i rosa si prospetta ancor di più un vero tour de force.

