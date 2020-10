Rebus calendario. La situazione del Palermo (oltre ai problemi di carattere sanitario) rischiano di trasformare sempre più il cammino in campionato un vero e proprio tour de force: con il “jolly” giocato col Catanzaro, diventano già tre le partite da recuperare per i rosa e ancora per Palermo – Turris non c’è neanche una data definita.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, il problema è proprio trovare uno “slot” libero in calendario, che però potrebbe mettere a disposizione una finestra utile intorno a fine novembre. Il 22 si sarebbe dovuto giocare il derby col Trapani ed è approfittando di quella settimana di riposo che i rosa potrebbe giocare il recupero con la Turris, il mercoledì antecedente o quello successivo.





La situazione è però in divenire e molto dipenderà anche dall’esito dei nuovi tamponi che effettuerà la squadra. Le prossime partite resterebbero in programma (a cominciare dal recupero col Potenza) solo se il contagio non dovesse espandersi. E in ogni caso il Palermo non dovrebbe avere a disposizione i positivi: Palermo – Potenza rientra nei 10 giorni di quarantena; Palermo – Viterbese è in programma appena 11 giorni dopo la scoperta delle positività.

