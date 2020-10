Parla Francesco Ghirelli. Il presidente della Lega Pro parla al Giornale di Sicilia per fare il punto della situazione dopo il rinvio in extremis di Palermo – Turris, ribadendo la bontà della scelta fatta e ostentando sicurezza per il prosieguo del campionato: “Situazione difficile, ma abbiamo piani alternativi”.

Intervistato da Benedetto Giardina, afferma: Intanto devo ringraziare l’autorità sanitaria, sappiamo a quale stress sia sottoposta e noi non pretendiamo alcun privilegio. Ci ha consentito di evitare un grave rischio e lo ha fatto nel momento in cui ha avuto contezza del problema. Certamente i disagi ci sono stati, ma dobbiamo capire la situazione del Paese”.





Pochi dubbi sull’operato del Palermo: “Ha immediatamente applicato il protocollo, mettendo la squadra in una bolla dopo aver isolato i casi positivi. Avrebbero potuto fare allenamenti individuali, ma sulla base di ciò che risulterà dai tamponi faranno gli allenamenti come previsto dal protocollo. In isolamento nella bolla”.

Sul “jolly” speso dai rosa (come ammesso dal protocollo) per rinviare la partita contro il Catanzaro sottolinea: “Auguriamoci che non sia così, ma nel caso in cui il Palermo dovesse avere meno di tredici giocatori disponibili o non dovesse avere i portieri, in quel caso scatterebbe l’intervento della Lega. Il caso del Palermo è diverso rispetto a tutti, perché c’era il rischio che si potesse verificare un cluster. Siamo in un caso unico, tant’è che le società hanno saputo solo verso le 18 che la partita non si sarebbe giocata”.

E sul prosieguo del campionato ribadisce: “Noi il piano B ce l’abbiamo. Quando si potrà applicare, nella reale situazione, bisognerà poi vederlo. Le situazioni muteranno, ma mi auguro sempre che non si verifichi la necessità di un piano B o C. Inoltre chi può dire quando si arriverà ad un eventuale stop?”.

LEGGI ANCHE

UFFICIALE – CATANZARO – PALERMO RINVIATA: ECCO IL RECUPERO

LE “NON” PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA