Un Palermo da big, sia contro il Venezia che contro il Südtirol. Di partita in partita, come scrive Luigi Butera sul ‘Giornale di Sicilia’, i rosa aggiungono segnali positivi e mandano messaggi forti al campionato.

Il quotidiano si sofferma sulla ‘corazza’ di un Palermo duro e che non si arrende, cercando di trovare il gol sempre fino alla fine e in tutti i modi possibili. Sono indizi che “lasciano pensare ad un campionato da protagonista per il Palermo”.

Infine, viene sottolineato anche il dato dei marcatori diversi in casa rosanero: dopo i gol di Aurelio e Ceccaroni, sono ora 10. Il Palermo non è più Brunori-dipendente e dal mercato si è decisamente arricchito l’organico.

