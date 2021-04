“Il Palermo di Filippi è più forte di quello di Boscaglia?“. Alla luce delle prime tre partite disputate Benedetto Giardina de Il Giornale di Sicilia si pone questa domanda, alla quale non c’è ancora risposta a causa dei rinvii che non hanno permesso ai rosa di scendere in campo.

Contro la Casertana sarà la prima partita di un forcing che metterà a dura prova il Palermo, che ha il compito di scalare alcune zone playoff e arrivare al postseason nel migliore dei modi.





Filippi potrà contare su quasi tutti gli effettivi: sono rimasti a casa solo lo squalificato De Rose e anche gli acciaccati Doda e Corrado, che sono ormai quasi del tutto recuperati.

