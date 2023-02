MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Masciangelo e Aurelio attendono una “chance”. Questo il tema trattato dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sui due laterali mancini arrivati dalla sessione invernale del mercato e in attesa dell’esordio.

Le prestazioni di Sala, infatti, hanno convinto e permesso a Corini di avere il tempo necessario per far adattare i due calciatori. Masciangelo doveva recuperare la migliore condizione fisica, Aurelio è alla prima esperienza in B.

L’ex Benevento ha giocato la sua ultima gara a dicembre e ha bisogno di riprendere il ritmo partita, ma non sarebbe escluso l’esordio che potrebbe arrivare a breve a causa dei prossimi match ravvicinati. Il 22enne ex Pontedera, invece, ha un lungo contratto e non ci sarebbe la voglia di affrettare i tempi essendo un acquisto anche in ottica futura.

