“Palermo, squadra che vince… si cambia”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per aprire la pagina sportiva dedicata ai rosanero e in cui si fa il punto sulle scelte di formazione di Roberto Boscaglia (passando per le notizie legate alla terza maglia celebrativa, già “sold out” – aperta la lista d’attesa – e le sensazioni della vigilia del patron della Vibonese, Pippo Caffo).

Il tecnico del Palermo si prepara dunque a cambiare e le modifiche (provate nel “bunker” del Barbera) potrebbero esserci in ogni reparto e iniziando dalla difesa, dove va sostituito lo squalificato Marconi. Gli “exit poll” indicano Accardi favorito al fianco di Somma, ma non è escluso che il palermitano possa restare a destra e sia Peretti l’altro centrale titolare.





A centrocampo i favoriti rimangono Odjer e Palazzi (con Luperini prima alternativa). In attacco, invece, Saraniti (di rientro dalla squalifica) dovrebbe trionfare titolare, con Valente e Floriano in lotta serratissima a sinistra, Kanoute sulla destra e uno fra Rauti e Broh sulla trequarti.

