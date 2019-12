“Palermo, adesso reagisci”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per riportare le parole di Rosario Pergolizzi, che in vista di Castrovillari – Palermo parla delle scelte di formazione, del mercato e della volontà di reagire subito alla sconfitta contro l’Acireale e alle critiche: un altro match point per il titolo d’inverno (con una vittoria ci sarebbe la certezza matematica).

Benedetto Giardina ricostruisce il “Pergolizzi pensiero” e la sua voglia di diventare campione d’inverno: “Dopo mesi ad esorcizzare record, Pergolizzi adesso ha un obiettivo. A Castrovillari una sfida che ha il sapore della rivalsa dopo la sconfitta con l’Acireale. E il mercato? Senza Santana, è lecito attendersi un Palermo attivo sul mercato, ma (come ha fatto a intendere a Pergolizzi nella riunione del giovedì) la società preferisce attendere e valutare”.

Sul quotidiano spazio anche alle notizie di formazione (Martinelli e Accardi sono regolarmente a disposizione dopo alcuni acciacchi), alle combinazione per conquistare il titolo di campioni d’inverno e anche uno spazio amarcord legato al palermitano Maurizio Balestrieri, andato via da Palermo da giovane e diventato “eroe” a Castrovillari.

PERGOLIZZI: “MERCATO? LA SOCIETA’ SA COSA FARE”

