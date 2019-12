Rosario Pergolizzi ha diramato la lista dei venti i calciatori rosanero convocati per la gara di domani pomeriggio contro il Castrovillari (calcio d’inizio ore 14.30). La squadra si recherà in pullman in mattinata in Calabria per poi eventualmente svolgere la rifinitura a Castrovillari nel pomeriggio.

—-> LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco l’elenco completo:

1 PELAGOTTI

3 BECHINI

4 ACCARDI

5 AMBRO

6 MARTINELLI

8 MARTIN

9 RICCIARDO

10 RIZZO PINNA

14 FICARROTTA

15 MARONG

17 FERRANTE

21 LUCERA

22 FALLANI

23 DODA

24 CRIVELLO

26 MAURI

33 LANGELLA

54 PERETTI

73 KRAJA

75 FELICI

