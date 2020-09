L’iscrizione in Serie C è stata raggiunta, ma i problemi del Trapani sono tutt’altro che finiti. Come riporta Il Giornale di Sicilia, la giornata di lunedì 8 settembre è stata un vero e proprio incubo per i calciatori e la società granata, tra ritardo per i tamponi e allenamento saltato.

I giocatori del Trapani erano stati infatti convocati per effettuare i tamponi, ma il centro analisi si è rifiutato di proseguire per via della mancanza di un bonifico, che è arrivato solamente tre ore dopo il momento di ritrovo. E non solo. Una volta finito il giro di tamponi (il primo), i granata avrebbero dovuto allenarsi al Provinciale, ma hanno trovato lo stadio chiuso, con nessun addetto presente.





La situazione, che sembra ormai irreparabile, può essere risolta solamente con una svolta vera e propria: molti imprenditori locali chiedono in coro l’allontanamento di Petroni, in modo tale da poter proporre i loro progetti per provare a rialzare le sorti del club.