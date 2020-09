Il Palermo continua a lavorare per puntellare la squadra con gli ultimi acquisti. Come ha dichiarato l’ad Sagramola, ai rosa mancano ancora 4/5 pedine per completare l’organico, di cui almeno tre devono essere centrocampisti.

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, i rosa avrebbero individuato un nuovo obiettivo: si tratta di Demetrio Steffè, centrocampista calciatore della Triestina. Il calciatore vanta un’esperienza pluriennale in Serie C e, riporta il quotidiano, è seguito da diverse squadra del girone del Palermo, come Juve Stabia, Viterbese e Foggia.





Sempre al centro del campo i rosa aspettano l’arrivo di Broh in città, mentre è in completo stand-by la situazione attaccante: il sogno rimane Pettinari, ma nel caso in cui non ri riesca ad arrivare all’attaccante del Trapani, le alternative sono Gliozzi (Monza), Vano e Biasci (Carpi).

