“Pelagotti salva il Palermo con una doppia parata”. Si apre così il resoconto di Carlo Brandaleone sul Giornale di Sicilia del primo derby siciliano in stagione, terminato con due clamorose occasioni per Fazzi e Busatto: entrambe sparate addosso all’estremo difensore rosanero. Così, la squadra di Filippi si ‘salva’ ancora una volta “con il fattore… «c»”, dopo che nel primo match di campionato Jefferson si è divorato un gol a tu per tu con Pelagotti.

Il derby giocato a Vibo Valentia fra Messina e Palermo ha regalato poche occasioni; il match si è giocato ad alti ritmi: tanti falli – soprattutto nel primo tempo – e dunque tante interruzioni. Entrambe le formazioni avrebbero potuto vincere e sono uscite dal campo con dei rimpianti: i giallorossi con i due tiri finali, mentre i rosanero con il rigore sbagliato da Floriano cinque minuti dopo l’inizio della ripresa.

“Questo Palermo non è una corazzata”, conclude Brandaleone. I rosanero possono diventarlo quando Filippi troverà la tattica adeguata, soprattutto in difesa, e riuscirà ad insieme al meglio i nuovi arrivati: Soleri deve partire dall’inizio; mentre Dall’Oglio non è una mezzapunta, piuttosto un centrocampista interno. Fella, infine, non è ancora riuscito a trovare la condizione adatta per fare la differenza.

