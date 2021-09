MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo pareggia nella prima gara esterna del campionato, dopo due vittorie casalinghe (Picerno e Latina). La squadra di Filippi, dopo lo svantaggio, non riesce a ribaltare del tutto il risultato contro l’ACR Messina, che nel finale sfiora il gol con due grandi occasioni, parate da Pelagotti. Per i quotidiani, il portiere rosanero è il migliore in campo; male, invece, la difesa: soprattutto Marconi e Marong.

Voto altissimo del Giornale di Sicilia per l’estremo difensore. I voti: Pelagotti 8; Peretti 5,5, Lancini 6, Marconi 4,5; Almici 5, De Rose 6, Luperini 6, Giron 6; Dall’Oglio 5,5, Floriano 5,5; Brunori 6; Marong 4,5; Fella 5; Soleri 7; Perrotta 6.

Oltre al portiere rosanero, per il Corriere dello Sport bene anche gli innesti dalla panchina, Soleri e Perrotta. I voti: Pelagotti 6,5; Peretti 5, Lancini 5,5, Marconi 5; Almici 5,5, De Rose 6, Luperini 6, Giron 6; Dall’Oglio 5, Floriano 5; Brunori 5,5; Marong 5,5; Fella 6; Soleri 6,5; Perrotta 6,5.

