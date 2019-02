Il piano di Mirri per aiutare il Palermo, la raccolta fondi, dovrebbe essere presentato entro l’inizio della prossima settimana. L’obiettivo è trovare soldi da parte di più finanziatori.

Stando alle parole dell’imprenditore palermitano, alla società rosanero servono 2,3 milioni di euro entro il 16 marzo, data della scadenza Covisoc.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che “le cifre per gli investitori dovrebbero partire da un minimo di 100 euro a un massimo di 50 mila euro, pe tentare di accogliere nel gruppo quanti più soggetti possibili“.

Mirri si è anche detto disposto a cedere gratuitamente spazi pubblicitari per chi volesse partecipare alla raccolta fondi che però da sola non dovrebbe bastare per salvare il Palermo dalla prossima scadenza Covisoc.

