“Rosa extra large: il Palermo ha l’arma in più“. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per la pagina rosanero dedicata ai rosanero, in cui c’è spazio anche per le curiosità social (con le dediche in occasione della festa del papà) ma anche uno spazio amarcord dedicato al record di incassi di 10 anni fa, Palermo – Inter.

Il presente invece è la Serie D e Benedetto Giardina sottolinea come il Palermo, quando riprenderà (“se riprenderà”), potrà contare su una rosa larga come mai prima: “Non solo in quantità, ma anche in qualità, visto l’arsenale offensivo a disposizione di Pergolizzi”. Il tecnico avrà l’imbarazzo della scelta, con diversi ballottaggi da gestire nei vari reparti e anche la possibilità di fare turnover qualora la LND decidesse di giocare due volte a settimana.







Un’arma in più per una squadra che (come le altre) attende sviluppi e in caso di conclusione del campionato in estate potrebbe anche recuperare gli ultimi due infortunati di lungo corso: Corsino e Santana sono gli unici indisponibili e il capitano, in caso di sprint estivo potrebbe anche compiere il “miracolo”.

LEGGI ANCHE

IL GOVERNO VALUTA L’IPOTESI DI CONTROLLARE I CELLULARI

NUOVE RESTRIZIONI IN SICILIA: VIETATO LO SPORT ALL’APERTO

GDS – LUCCHESI E LA… PROMESSA NON MANTENUTA