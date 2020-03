Tra gli eventi cancellati a causa dell’emergenza Coronavirus c’è anche il convegno sul calcio che si sarebbe dovuto tenere il 24 marzo a Palermo. Tra gli ospiti, ci sarebbe stato anche Fabrizio Lucchesi.

Carlo Brandaleone, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che sarebbe stato interessante sentire, a quasi un anno di distanza, qualcosa in più sul fallimento del Palermo.







“Forse avremmo potuto capire se Lucchesi sia stato complice o anche lui vittima dell’Arkus“, si legge. Le strade dell’esperto dirigente e del Palermo, tra l’altro, si erano già incrociate durante l’era Sensi e il percorso condiviso si interruppe in modo imprevedibile.

Nel corso di una concitata riunione, infatti, Lucchesi ebbe un forte “confronto” fisico con un tecnico del settore giovanile. Dallo scontro, Lucchesi uscì non solo perdente ma anche un po’ traumatizzato. Il dirigente, così, promise a se stesso di non mettere più piede in viale del Fante. “Per come sono andate le cose, avrebbe fatto bene a mantenere quella promessa“.

LEGGI ANCHE

GAZZETTA – SFORZINI VERO LEADER

LE PAROLE DI LO PRESTI