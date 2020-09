La promozione in Serie C del Palermo ha cambiato completamente le sorti del settore giovanile. Il salto di categoria permetterà infatti ai baby rosa di partecipare ai campionati nazionali, cosa che per esempio l’anno scorso non è stata possibile.

Come scrive Giovanni Mazzola ne Il Giornale di Sicilia, la juniores è pronta a diventare Primavera e a partecipare così al girone nazionale di “Primavera 4”; anche l’under 17 (categoria allievi) avrà l’opportunità di confrontarsi con il resto delle squadre del panorama italiano. I due organici saranno guidati rispettivamente da Antonello Capodicasa e Matteo Di Fiore: tecnici che non potevano che essere confermati dopo l’ottimo lavoro svolto la scorsa annata.





Diversa la situazione dell’under 15, che rimarrà in un girone regionale, con un allenatore diverso: l’ex tecnico Compagno ha infatti raggiunto Aronica al Savoia, il sostituto sarà Johnny Sanfilippo. Confermato Giovanni Tarantino per l’under 14; le categorie 2008 e 2009 saranno guidate da Lele Governale e Alessandro Mazziotta.

