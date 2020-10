“I giovani dell’attacco del Palermo provano a metterci la faccia con i tifosi dopo la sconfitta casalinga con l’Avellino”. Sono le parole riportate dal Giornale di Sicilia che analizza i due post lanciati sui social dai due giovani attaccanti rosanero.

Boscaglia dovrà puntare su chi ha avuto meno spazio, Silipo, calciatore sul quale l’allenatore si è espresso sempre positivamente ma che a causa degli infortuni e del cambio di modulo ancora attende la sua prima chance da titolare. Il 2001 sui social ha suonato la carica: “Rialziamoci” ha scritto su Instagram.





Stesso “incoraggiamento” ha lanciato Lorenzo Lucca che però a differenza si Silipo ha avuto la possibilità di scendere dal primo minuto in campo contro l’Avellino. L’attaccante ha pubblicato la propria foto che lo ritrae con le mani in faccia dopo aver sbagliato il gol: “Questa foto – scrive Lucca -rappresenta la nostra e la mia amarezza. Ci alzeremo presto”.

