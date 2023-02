MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Soleri finalmente s’è ripreso la scena, il Palermo ritrova il bomber di scorta“. Questo il titolo principale della pagina sportiva del Giornale di Sicilia dedicata ai rosanero, che traccia una fotografia del momento della formazione di Corini (dal gol dell’attaccante scuola Roma al ruolo dei subentrati, passando per le posizioni scalate in classifica) oltre alle notizie dal campo in vista della trasferta a Genova.

Massimiliano Radicini parla di “rivincita della panchina”. E quando si tratta di panchina a Palermo, è “sempre il solito Soleri”: “Ormai il pubblico si è affezionato ai tifosi rosanero, che nel momento del suo gol hanno immediatamente urlato forte il suo cognome su invito dello speaker. […] Un centravanti di riserva sì, ma di lusso. Perché quando entra può essere sempre decisivo”.

Un momento d’oro che è sempre più tangibile anche in termini di classifica: dopo il match di Perugia i rosa erano tredicesimi; tre settimane fa la zona “calda” era distante solo tre punti. Adesso i rosa – dopo tre vittorie di fila – sono sesti e ad appena 6 lunghezze dal secondo posto.

