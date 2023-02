MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Corsa e cross, Super Valente è il tuttofare del Palermo | Palermo, c’è subito il rebus Nedelcearu”. La pagina sportiva del Giornale di Sicilia riparte dalle condizioni del difensore rumeno per raccontare le vicende della formazione rosanero, che inizia la preparazione in vista della trasferta a Bolzano con già un problema tattico da risolvere. Ma nel frattempo si gode il grande momento del suo centrocampista (e ormai giocatore simbolo).

Massimiliano Radicini riporta le dichiarazioni rilasciate da Valente (VEDI QUI) e in apertura di articolo sottolinea il suo contributo alla causa: “Un vero e proprio jolly che Corini può utilizzare a suo piacimento, col tecnico rosanero che adesso in alcun modo non vuole più privarsene”.

Sulle pagine del quotidiano, spazio però anche a svariati altri temi: dalle condizioni di Nedelcearu (niente lesioni al ginocchio, ma il suo recupero immediato è incerto) alle qualità del reparto difensivo (zero gol subiti nei primi tempi nelle ultime 8 in casa). Per poi guardare in prospettiva: in campo, con tre partite ravvicinate possibile turnover; a livello “societario”, invece si lavora ai rinnovi (Marconi a un passo, con Broh si tratta).

