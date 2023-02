MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo lavora dietro le quinte per definire già il futuro. Il club rosanero ha intensificato i contatti con i suoi giocatori in scadenza per quanto concerne il rinnovo del contratto e per tre di loro potrebbe già essere la settimana decisiva.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, per Marconi e Valente il tutto sarebbe definito: per entrambi si prevede il prolungamento del contratto per un’altra stagione e l’accordo deve ormai essere solo formalizzato. Ancora da definire invece la situazione di Jeremie Broh: per lui c’è in ballo infatti un accordo pluriennale, ma anche per lui filtra ottimismo.

Chi invece è ormai considerato fuori dai piani del Palermo è Edoardo Lancini: il difensore era già dato in uscita durante il mercato invernale ma non è riuscito a trovare una nuova squadra; per lui si prevede l’addio a giugno, alla scadenza dell’attuale contratto con i rosanero.

