Il Palermo fatica al Barbera e macina risultati fuori dalle mura amiche. I rosa sono la miglior squadra da trasferta della Serie B e ha la media di due punti a gara quando si tratta di giocare fuori casa. Con Stellone la statistica migliora, andando a toccare quota 2,5.

Da quando il tecnico romano si è seduto sulla panchina rosanero, scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, il percorso del Palermo in trasferta è stato netto: tre vittorie e un pareggio (contro il Verona) per un totale di 10 punti su 12 disponibili. L’unica sconfitta per Nestorovski e compagni è arrivata fuori casa, contro il Brescia, ma era ancora Bruno b l’allenatore.

L’anno scorso la miglior squadra da trasferta è stata il Cittadella con una media di 1,8 punti a partita e l’ultima a raggiungere la media di 2 punti a partita è stata il Palermo di Iachini, stagione 2013/14. I rosa di Stellone hanno ancora 11 sfide da affrontare lontano dal Barbera e sarà molto complicato mantenere la media attuale.

La media di 2,5 punti a partita in trasferta proietterebbe il Palermo a 27 punti ottenuti fuori casa, “un bottino che già da solo basterebbe per ipotecare l’obiettivo promozione”.

LEGGI ANCHE

VITOGOL E LA “ELEGIA” A UN TIFO CHE NON C’È PIÙ

PALERMO, LA SOCIETÀ ACQUIRENTE CAMBIA NOME

SENTENZA FROSINONE, ECCO LA NUOVA DATA