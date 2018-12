Simone Lo Faso si opera. L’intervento chirurgico non riguarda l’attuale infortunio ma va a rimuovere una placca dal perone, scoria del lungo stop patito a Firenze nello scorso aprile. Lo stesso giocatore ha comunicato di essere al Policlinico di Monza tramite una storia Instagram.

A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia, che scrive anche che Lo Faso tornerà a Palermo nella giornata di venerdì per proseguire il recupero dalla lesione al retto femorale. Il rientro è previsto dopo la sosta invernale, quindi nel 2019, anche se la società potrebbe decidere di mandarlo in prestito per giocare.

Aljaz Struna, invece, è sulla via del recupero. Il giocatore continua il suo percorso differenziato programmato e potrebbe rientrare per una delle tre partite rimanenti a dicembre. Contro lo Spezia, però, il suo impiego è molto improbabile.

