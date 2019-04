“Tre tavoli aperti per cercare una via d’uscita“. Così scrive Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia, dove si legge che la società di viale del Fante sta trattando e seguendo con insistenza la pista che porta a York Capital dopo l’intoppo Mepal emerso nella scorsa settimana e non ancora risolto.

I legali del fondo statunitense, infatti, avrebbero lavorato anche nel week-end pasquale per limare la clausola Mepal. La volontà del Palermo è quella di chiudere con York ma si tengono aperte altre due strade. La prima porta ad Arkus Network, sul cui potere economico però è la dirigenze rosanero ad avere qualche dubbio.

Il duo Foschi – De Angeli, inoltre, è da tempo in contatto con un altro fondo americano tenuto segreto da un patto di riservatezza firmato pochi giorni fa.

Entrambe sono comunque piste alternative a York Capital; le parti hanno tempo fino alle prime scadenze Covisoc (15 maggio) per limare i dettagli, poi in caso negativo si lavorerà con le altre due cordate.

