GdS – “Vazquez e Falletti, occhio al fuoco… amico della Cremonese”

Il Palermo incontrerà il suo passato. Inevitabile visto il prossimo incontro con la Cremonese che ha tra le sue pedine ex rosa che hanno lasciato il segno.

Su tutti Franco Vazquez che a Palermo ha giocato 109 partite realizzando 22 reti e 21 assist e ora è un punto fermo dei grigiorossi. Nella lista degli ex ci sono anche Cesar Falletti (in viale del Fante nella stagione 2018/19), arrivato in quest’ultima sessione di mercato per rafforzare il gruppo di Stroppa, e Giacomo Quagliata.

Quest’ultimo non è mai stato nei rosanero ma è palermitano di nascita. “Già all’andata ebbe l’opportunità di calcare il terreno del Barbera e di giocare nello stadio della sua città non riuscendo, tuttavia, ad evitare che la Cremonese uscisse sconfitta”, si legge.