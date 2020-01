La “vitamina Floriano” e “La carica di 101 tifosi”. Giochi di parole per il Giornale di Sicilia che introduce così i temi di San Tommaso – Palermo, tra ultime di formazione, dati statistici (con Ricciardo che cerca un gol su azione che manca da due mesi) e curiosità legate ai tifosi al seguito della squadra.

Benedetto Giardina riporta come nonostante la lunga trasferta e il match programmato al sabato, i tifosi del Palermo non mancheranno e saranno 101 (proprio 101): questo il dato definitivo dei biglietti staccati nel settore ospiti, mentre i rosa arrivavano in Irpinia nel tardo pomeriggio di ieri dopo 8 ore di pullman, ma senza rinunciare a una leggera sgambata prima di andare in albergo. Un altro viaggio in pullman (e non in aereo) così come per la trasferta in casa del Giugliano, odissea che alla fine “portò bene”.

Ad introdurre invece il match è come di consueto Carlo Brandaleone: “Il Palermo chiede a Roberto Floriano un po’ di vitamina… D. Un attaccante esperto della categoria, integro, con tanta voglia di essere protagonista in una grande piazza per ritrovare la brillantezza delle prime partite. Separando il risultato dalla prestazione, è lecito chiedere ancora di più a questa squadra che ha ancora il destino nelle proprie mani. E che deve evitare che la gara di ritorno col Savoia si trasformi in uno spareggio”.

