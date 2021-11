MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Parla Francesco Ghirelli. Il presidente della Lega Pro è intervenuto ai microfoni di Mondorossoblu toccando vari temi: dalla situazione Catania alla dura competizione presente nel Girone C di Serie C.

“Il fatto che si comincino a sentire negli stadi i canti e si inizino a vedere le bandiere, significa che stiamo tornando verso la normalità – afferma -. Vorremmo che ci fossero più tifosi ma dobbiamo lavorare su questo: il Covid ha cambiato il rito del weekend, purtroppo le cose che avvengono allo stadio ci hanno insegnato a non farle, come abbracciarsi o urlare“.

“Il girone C è combattutissimo, bello, spettacolare – afferma -. In Puglia ci sono tanti derby e questo potrebbe pesare, visto che nei derby non si concede molto respiro all’avversario”.

Infine il numero uno della Lega Pro si è espresso anche sul caso Catania: “Bisogna alzare le regole che il Covid ci ha abbassato. E cambiarle anche: quelle attuali verificano molto lo stato del passato, noi dobbiamo vedere la sostenibilità economica di chi acquista un club nei tre anni successivi”.