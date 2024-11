Giocatore espulso nel primo tempo, la reazione dell’allenatore è da non credere / VIDEO

La Triestina sta vivendo un momento molto difficile e pieno di tensioni. La squadra occupa l’ultimo posto del Girone A e anche nella serata di venerdì è arrivata la sconfitta contro la Giana Erminio. Una partita condizionata dall’espulsione di Krollis, che non è stata presa bene dall’allenatore Pep Clotet.

Il video della reazione di Clotet sta facendo il giro dei social. Krollis viene espulso al minuto 34′ della gara contro la Giana Erminio, si avvia verso gli spogliatoi, ma l’allenatore si avvicina a lui e lo comincia a strattonare, a mo’ di rimprovero per l’episodio accaduto.

Clotet è stato durissimo anche nel post-partita: “Krollis ha chiuso con la Triestina. Penso che per quello che è successo nell’episodio, la mia reazione sia stata giusta: è un episodio che non deve succedere nel calcio. Krollis è qui in prestito, rappresenta un’altra società che lo manda qui e lui fa questo al nostro club. Vengo da una cultura in cui questo non può succedere, un calciatore che fa questo per strada rischia conseguenze con la legge e non è normale. Non possiamo accettarlo in nessun modo: per il rispetto verso di me, Krollis ha finito con la Triestina. Gli ho detto le stesse parole, con me come allenatore ha finito”.





IL VIDEO

