Primavera, seconda vittoria di fila per il Palermo: battuta la Salernitana (4 – 2)

La Primavera del Palermo conquista la seconda vittoria consecutiva, superando la Salernitana con un 4 – 2 nella gara valida per l’8a giornata del Campionato Primavera 2. La squadra allenata da Cristiano Del Grosso continua a mostrare progressi, confermandosi protagonista con un’altra prova convincente.

La partita si sblocca già al 2’ con un tiro preciso di D’Acquisto, che porta in vantaggio i rosanero. Tuttavia, la Salernitana risponde alla mezz’ora, trovando il pareggio con Boncori sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poco dopo, al 42’, il Palermo ha l’opportunità di tornare in vantaggio grazie a un calcio di rigore. Di Mitri si incarica della battuta, ma Rodolfo neutralizza il tentativo. I rosanero non si scoraggiano e al 44’ Vaccaro, in mischia, firma il gol del 2-1.

Nel secondo tempo, il Palermo allunga le distanze grazie alla rete di Di Mitri al 54’, riscattando l’errore dal dischetto, e al gol di Di Maro al 65’. Entrambi i giocatori capitalizzano l’ottima fase offensiva della squadra, portando il punteggio sul 4-1.





La Salernitana tenta di riaprire il match al 72’ con un gol di Fusco, accorciando le distanze. Nonostante il tentativo di rimonta avversario, il Palermo gestisce il risultato fino al fischio finale, portando a casa tre punti importanti.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA