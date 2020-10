Il Giro d’Italia torna in Sicilia e per l’edizione 2020 si parte con una cronometro individuale con partenza da Monreale e arrivo davanti al teatro Politeama in via Libertà a Palermo. Sarà dunque sulle strade del capoluogo che si assegnerà la prima maglia rosa dell’edizione 103.

Il percorso (15,1 km)





Si parte in via Ferrata a Monreale e il primo chilometro porterà i corridori alla Cattedrale dove si assegnerà il primo gran premio della Montagna della corsa (4a categoria). Poi giù in picchiata: prima il tratto della Provinciale 69, poi tutto il rettilineo di Corso Calatafimi fino all’intertempo di Via Roma (oltre 5,5 km in cui i corridori attraverseranno Porta Nuova e corso Vittorio Emanuele).

Qui inizia la parte tecnica del percorso, con quattro curve ad angolo retto che immetteranno (nell’ordine) in via Principe di Belmonte, via Michele Amari, via Emerico Amari e poi di un nuovo via Roma. La corsa attraverserà Piazza Don Sturzo e via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, poi risalirà da via Duca della Verdura per immettersi in via Libertà, divisa in due corsie. I corridori faranno un primo passaggio in via Libertà “contromano”, fino a piazza Esedra Matteotti: lì faranno inversione e ripercorreranno Via Libertà proseguendo dritto fino al traguardo in piazza Castelnuovo.

La corsa: gli orari, dove vederla in diretta tv e streaming

La partenza del primo dei 176 corridori è prevista alle 13.15, mentre l’ultimo corridore dovrebbe arrivare al traguardo intorno alle 16.30. Ma dove vedere la corsa in diretta tv e streaming? Il Giro d’Italia sarà prodotto a livello televisivo e trasmesso in tv dalla Rai, con dirette e approfondimenti: la tappa di oggi sarà trasmessa su Rai Due (anche in Hd al 502 del digitale terrestre e in streaming su Raiplay) a partire dalle ore 14.00 e il collegamento durerà fino alle 17.30 per tutti gli approfondimento post gara del “Processo alla Tappa”.

Limitazioni alla viabilità e alla sosta

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata, o sull’ intera estensione delle piazze, dalle ore 00:00 del 2/10/2020 alle ore 21,00 del 03/10/2020 e comunque sino a quando l’Organizzazione non comunicherà alle competenti FF.OO. la riapertura del circuito. Sospensione della circolazione veicolare e pedonale dalle ore 8 alle ore 17, e comunque sino a cessate esigenze, lungo tutto il percorso della competizione. Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dalle ore 00:00 alle ore 20:00 del 3 Ottobre e comunque fino a cessate esigenze nelle sotto elencate vie: Via G. Costa, Via Olio di Lino, Via Aquino ( tratto di competenza Comunale).

Attraversamenti veicolari e pedonali

Sabato 3 Ottobre 2020 fino alle ore 10:00, prima dell’inizio della corsa e finchè ci saranno le condizioni, potranno essere autorizzati gli attraversamenti veicolari e pedonali solamente dei punti presidiati dalle Forze dell’Ordine e purchè siano garantite condizioni di sicurezza. Durante la gara, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 sono vietati gli attraversamenti veicolari e pedonali per permettere il passaggio dei ciclisti e dei veicoli di supporto. I veicoli in sosta negli spazi consentiti e all’interno di aree private limitrofe al percorso di gara, non potranno riprendere la marcia durante l’ interruzione della circolazione stradale.

