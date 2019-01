Sono Adam Marusic (Lazio) e Soualiho Meite (Torino) i giocatori a ricevere la sanzione più pesante dal giudice sportivo di Serie A: entrambi sono stato squalificati per due turni (il primo per insulti all’arbitro, il secondo per aver inferto una manata al volto di un avversario a gioco fermo nel finale di Lazio – Torino).

In evidenza anche il turno di squalifica per Suso (Milan) in quanto sconterà il turno di squalifica saltando la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus il 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita.

Gli altri squalificati sono: Capuano e Ciano (Frosinone), Ceppitelli (Cagliari) Mandragora e Pussetto (Udinese), Bennacer (Empoli), Izzo (Torino), Allan (Napoli) e Piatek (Genoa). Tra le società, ammende a Napoli (12.000 euro con diffida), Roma (5.000 euro), Udinese (3.000 euro), Genoa e Lazio (2.000 euro).

