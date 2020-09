Il Ministro della Salute chiude il discorso sulla riapertura degli stadi. Intervenuto a Pisa durante un convegno elettorale, Roberto Speranza ha definitivamente negato qualsiasi voce che parlasse della riapertura al pubblico di stadi e discoteche.

“Il Governo nazionale non ha mai riaperto le discoteche – afferma il Ministro -, lo hanno fatto alcune Regioni che ne avevano la facoltà ma noi siamo intervenuti per richiuderle. E il Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che erano già in vigore: sono e restano chiusi quindi sia le discoteche che gli stadi“.





Negli ultimi giorni si era parlato di un tentativo della Juventus, appoggiato dalla Regione Piemonte, di aprire l’Allianz Stadium per la prima giornata di campionato contro la Sampdoria, a capienza ridotta.