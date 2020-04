Pisano chiama, Bolzoni risponde. Altri due ex rosanero si sono uniti all’appello dell’iniziativa “Insieme per Palermo”, ricordando i vecchi tempi in rosanero e invitando i propri followers a effettuare una donazione.

Pisano invita altri ex Palermo a rilanciare la catena e invita a donare: “Non rompiamo la catena, anche una piccola donazione può essere di grande aiuto”.







Tra i taggati da Pisano c’è Bolzoni. E Bolzoni risponde subito: “Partecipo volentieri a questa Challenge, a favore di #insiemeperpalermo ❤️❤️.. postando un momento indimenticabile delle stagioni di Palermo.. questa è la vittoria del campionato di Serie B 2013-2014.. una stagione indimenticabile.. una cavalcata fantastica.. un gruppo unico.. non facciamo svanire la speranza donando anche poco a FONDAZIONE SICILIA”.

