Insigne potrebbe tornare in serie A, lo vuole il Monza

Sirene “italiane” per Insigne. L’esterno napoletano potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza milionaria in MLS: due anni e mezzo a Toronto potrebbero essere bastati per l’ex capitano del Napoli, che adesso ha voglia di tornare a casa, in quello che da i più è considerato il calcio che conta.

A provarci è Adriano Galliani: l’amministratore delegato del Monza sta provando a rinforzare una squadra che al momento sembra essere destinata alla retrocessione in Serie B in virtù dell’ultimo posto e delle ultime sconfitte (neanche l’esonero di Nesta e l’arrivo di Bocchetti hanno cambiato le cose).

Lorenzo Insigne potrebbe ripartire quindi da un piccolo club di Serie A: sarebbe il sesto club della sua carriera dopo aver giocato in ordine per Cavese, Foggia, Pescara, Napoli e Taranto.