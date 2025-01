Spezia, si cerca il rinforzo in attacco: tra gli obiettivi c’è Lapadula. Il Palermo…

Lo Spezia crede alla promozione diretta: il club ligure sta provando a rinforzare la squadra al momento terza in classifica ma in piena lotta per le prime due posizioni. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, si è registrato un inserimento dei bianconeri per Gianluca Lapadula, esperto attaccante nel mirino di diverse squadre di Serie B.

Lapadula è stato al centro di voci di mercato che hanno a lungo riguardato il Palermo: durante la gestione De Sanctis sembrava più che concreta l’opzione che portasse a uno scambio con il Cagliari che avrebbe visto l’italo-peruviano arrivare in rosa e Matteo Brunori andare in Sardegna.

Con l’arrivo di Osti la situazione di Brunori potrebbe essere cambiata: il nuovo ds rosanero ha affermato durante la sua conferenza di presentazione di aver parlato con il capitano e di aver avuto buone impressioni, tanto da poterlo considerare un “nuovo acquisto” a tutti gli effetti in caso di permanenza.