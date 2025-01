Rosario Biondo ricoverato in terapia intensiva a Villa Sofia, preoccupazione per l’ex Palermo

Momento di preoccupazione per la famiglia di Rosario Biondo: l’ex calciatore palermitano è ricoverato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Villa Sofia di Palermo. A riportare la notizia è Alessandro Bisconti della redazione di Palermotoday.it.

Biondo è in condizioni critiche a causa di una pancreatite acuta: la situazione è stazionaria da ormai alcuni giorni, non si sono registrati dei peggioramenti delle sue condizioni.

Rosario Biondo è stato un terzino destro con una carriera in Serie A, partita però dalle giovanili del Palermo: il salto tra i grandi è arrivato durante la stagione 1983/84 durante il campionato di Serie B che vide i rosa retrocedere arrivando 17esimi. Giocò in rosanero anche la stagione successiva, quella che vide il Palermo ritornare nel campionato cadetto.





Per lui un totale di 10 presenze con la maglia rosanero, poi il via alla sua carriera con maglie importanti come quella del Bologna e del Lecce (fu anche compagno di Antonio Conte). Circa 12 anni fa tornò a giocare con la Mondelliana, squadra del suo quartiere militante in Seconda Categoria.