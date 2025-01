Cesena, ufficiale l’arrivo di Antonino La Gumina / UFFICIALE

Nino La Gumina è un nuovo calciatore del Cesena: l’attaccante lascia la Sampdoria in prestito in una squadra “avversaria” dato che i romagnoli sono in piena lotta per un posto in zona playoff.

Il palermitano ex Palermo raggiunge l’ex allenatore dei rosanero Michele Mignani: La Gumina ha giocato 9 partite in stagione, non segnando neanche un gol.

IL COMUNICATO

Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla società UC Sampdoria le prestazioni sportive dell’attaccante Antonino La Gumina. Classe 1996, La Gumina cresce nel settore giovanile del Palermo fino ad arrivare in prima squadra, con la quale nell’aprile del 2015 esordisce in Serie A.





Dopo una prima esperienza in cadetteria con la maglia della Ternana, nel 2017 torna a vestire la maglia rosanero sfiorando la promozione in massima serie, mentre l’anno successivo si trasferisce all’Empoli neopromosso in Serie A, tra le cui fila milita per due stagioni. Nel gennaio 2020 approda alla Sampdoria e successivamente veste anche le maglie di Como e Benevento in Serie B, oltre a quella del Mirandés in Segunda División spagnola, superando quota 200 presenze tra i professionisti.

In bianconero La Gumina indosserà la maglia numero 27. Benvenuto in Romagna Antonino!