Torna in campo l’Inter di Simone Inzaghi, che tre giorni fa non ha giocato contro il Bologna fermato dall’Asl. Contro c’è la Lazio di Sarri, reduce dal 3-3 con l’Empoli. Ma dove vedere la partita in tv e in live streaming?

La partita (calcio d’inizio domenica 9 gennaio, ore 20.45) sarà trasmessa in diretta su DAZN in streaming. Per seguirla da sito o app basterà accedere al proprio account Dazn da un dispositivo compatibile (QUI la lista completa) e selezionare nel mosaico del menù principale (o della sezione dedicata alla serie A) l’evento della partita, con prepartita prima del calcio d’inizio.