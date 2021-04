Ormai l’Inter è vicinissima a conquistare il suo diciannovesimo scudetto in Serie A. Un successo atteso ben undici anni che si poggia su una serie di risultati positivi che hanno portato il club nerazzurro ad avere undici punti di vantaggio sul Milan secondo, oltre ad aver vinto gli scontri diretti. Ma la formazione di Conte quando potrà festeggiare la vittoria del titolo?

L’Inter vince lo scudetto: le combinazioni

Lo scudetto per l’Inter può arrivare già ad aprile. Attualmente i nerazzurri hanno undici punti di vantaggio sul Milan e dodici sulla Juventus, rispettivamente seconda e terza. Ma per la matematica certezza servono ancora altre vittorie oltre le undici di fila ottenute in campionato. Il titolo potrebbe essere nelle mani di Conte già il 25 aprile, alla 33esima giornata di campionato.





Impossibile prima di quella data ottenere il trionfo nella stagione. Per ottenere il titolo in anticipo l’Inter dovrà battere Napoli, Spezia e Verona (9 punti). Fondamentali anche i risultati però di Milan e Juventus. I rossoneri affronteranno Genoa, Sassuolo e Lazio nelle prossime gare, i bianconeri Atalanta, Parma e Fiorentina. Se l’Inter ottiene nove punti e le due avversarie non vanno oltre i cinque, il discorso scudetto sarebbe chiuso. Nel caso Juve e Milan continuassero a vincere, all’Inter basterebbero 13 punti nelle ultime otto gare: cioè quattro vittorie e un pareggio. La quota minima per diventare campioni d’Italia.

LEGGI ANCHE

SERIE C GIRONE C, 36A GIORNATA: RISULTATI E CLASSIFICA