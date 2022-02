MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un gesto di affetto dei tifosi d’oltreoceano per ricordare Maurizio Zamparini. Sarà infatti intitolato all’ex patron rosanero il Fan Club di New York. L’annuncio arriva dallo stesso Fan Club via social nel giorno della scomparsa di Maurizio Zamparini all’età di 80 anni.

Fan Club NY “Maurizio Zamparini” sarà dunque la nuova denominazione dei tifosi rosanero residenti a New York, il cui legame con la Sicilia si è ravvivato alcuni anni fa con l’inizio dell’avventura del nuovo Palermo dalla Serie D e l’apporto di Tony Di Piazza (che sui propri profili social ha anche lui voluto rilanciare la notizia). Oggi un nuovo segnale di amore per la storia del Palermo calcio e di affetto per il presidente che ha contribuito a scriverla.

