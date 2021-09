MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

ITALIA – LITUANIA 5 – 0 | Marcatori: 11′ p.t. Kean (I), 14′ p.t. aut. Utkus (I), 24′ p.t. Raspadori (I), 30′ p.t. Kean (I), 9′ s.t. Di Lorenzo (I)

Show dell’Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli azzurri, che approfittano del pareggio della Svizzera, si riprendono dopo i pareggi nelle precedenti gare di qualificazione per i Mondiali in Qatar e vincono in scioltezza contro la Lituania, apparsa ‘poca roba’ e decisamente inferiore alla formazione di Mancini. La Nazionale mantiene così il primo posto e allunga a sei punti il distacco sulla seconda del girone.

Il match è in discesa per l’Italia già nel primo tempo, con gli azzurri che raggiungono gli spogliatoi in vantaggio di quattro gol. Anche nella ripresa, la Nazionale non abbassa il ritmo di gioco e continua a spingere soprattutto sulle fasce. Proprio dalla catena di destra arriva il quinto ed ultimo gol della squadra di Mancini, con un cross di Di Lorenzo che si insacca alle spalle di Setkus.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma s.v. (dal 1′ s.t. Sirigu s.v.), Di Lorenzo 7, Acerbi 6,5, Bastoni 6,5, Biraghi 6 (dal 1′ s.t. Calabria 7); Pessina 6,5, Jorginho 6,5 (dall’8′ s.t. Castrovilli 6,5), Cristante 6; Bernardeschi 7,5 (dal 16′ s.t. Scamacca 6,5), Kean 8 (dal 28′ s.t. Berardi 6), Raspadori 8.

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus 4,5; Lasickas 5,5, Klimavicius 5 (dal 37′ s.t. Tutyskinas s.v.), Utkus 5 (dal 1′ s.t. Satkus), Slavickas (dal 1′ s.t. Barauskas 5,5); Dapkus (dal 1′ s.t. Megelaitis 5,5), Silvka 5; D. Kazlauskas 5,5, Verbickas 5, Novikovas 4,5; Dubickas 5 (dal 27′ s.t. Uzela s.v.).

Donnarumma s.v.: Nessuna parata da ricordare. Si prende qualche rischio nei disimpegni, ma non regala mai palla ai giocatori lituani. Dal 1′ s.t. Sirigu s.v.: Nessuna sbavatura nella ripresa per l’ex Palermo, che con l’uscita di Jorginho ottiene la fascia di capitano. Sicuro anche nelle uscite alte.

Di Lorenzo 7: Solita partita di sacrificio del terzino del Napoli, che blocca tutte le azioni offensive della Lituania sulla fascia sinistra. Nella ripresa, quando l’Italia è in controllo totale, avanza di più e con un cross calibrato male riesce a trovare il gol.

Acerbi 6,5: Gli attaccanti della Lituania non arrivano mai dalle sue parti e il difensore della Lazio può concedersi qualche ‘gita’ palla al piede oltre la sua posizione.

Bastoni 6: Partita tranquilla per il centrale dell’Inter, che non deve compiere nessun intervento complicato.

Biraghi 6: Sempre presente in sovrapposizione sulla fascia sinistra, ma poco preciso nei cross, troppo spesso fuori misura per i compagni in area. Dal 1′ s.t. Calabria 7: Che ingresso del terzino del Milan! Attivissimo sulla fascia sinistra, che non è la ‘sua’, raddoppiando sempre sul fondo e fornendo buoni cross ai compagni.

Pessina 6,5: Buona gara del giocatore dell’Atalanta, che svaria per tutta la partita in tutte le posizioni del campo per rendersi utile.

Jorginho 6,5: Non c’erano dubbi che riprendesse la squadra in mano nonostante le critiche arrivate dopo il match con la Svizzera. L’ex Napoli detta i ritmi del gioco e gestisce il pallone in maniera perfetta, come è solito fare anche al Chelsea. Dall’8′ s.t. Castrovilli 6,5: Gestisce sempre bene il pallone e nel finale sfiora il gol con una ‘bomba’, che termina sul palo.

Cristante 6: Meno preciso dei compagni e in alcune occasioni anche goffo. Nessun errore in fase di impostazione, ma quando si avvicina all’area avversaria va in difficoltà.

Bernardeschi 7,5: Schierato da esterno destro, preferisce accentrarsi per creare superiorità numerica e servire i compagni negli inserimenti sfruttando il piede sinistro. Ci riesce quasi sempre, trovando lo spazio per il tiro e fornendo ottimi assist agli attaccanti: splendido il filtrante per Kean per il 4 – 0. Dal 16′ s.t. Scamacca 6,5: Entra e prova a rendersi ‘utile’ per i compagni, giocando più di sponda che per cercare il gol.

Kean 8: Bisognava sostituire Immobile e l’attaccante della Juve c’è riuscito benissimo. Mezzi fisici pazzeschi: riesce sempre a scappare in velocità agli avversari ed è anche molto preciso quando deve servire i compagni. Infine, il gol del 4 – 0, al volo, è un gioiello. Dal 28′ s.t. Berardi 6: Gioca l’ultimo quarto d’ora davanti ai suoi tifosi, alternando buone accelerazioni a tiri un po’ forzati.

Raspadori 8: È la sua serata. Nel suo stadio gioca un match di altissimo livello: da attaccante vero. È agilissimo quando deve sgusciare via ai difensori lituani e riesce sempre a prendere posizione in area, per poi giocare di sponda o girarsi e tirare: come in occasione del 2 – 0.

