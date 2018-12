James presidente? A quanto pare no. James Sheehan non risulta più infatti tra i soci di Global Futures Sports (così come in Sport Capital Group e in tutte le altre società satellite del gruppo inglese) uscendo definitivamente di scena dall’operazione legata all’acquisizione del Palermo dopo la conferenza stampa dei giorni scorsi.

JAKE LEE, ECCO CHI É IL TERZO INGLESE PRESENTE AL “BARBERA”

Come riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, Global Futures Sports ha comunicato ieri alla Companies House britannica il suo nuovo assetto: Sheehan si è dimesso e ha ceduto ieri le sue 250 azioni, suddivise tra Clive Richardson, il socio Chris Cleverley, l’advisor Dean Holdsworth (che al contrario di Platt è socio) e il “procuratore” Jake Lee. 1000 sterline il valore nominale aggregato delle azioni, di cui 9000 sono intitolate a Richardson (500 a testa per Cleverley e Holdsworth).

Dopo David Platt, dunque, un’altra uscita di scena, che in questo caso riguarda colui che era diventato un piccolo fenomeno social nel mondo dei tifosi rosanero e che (di fatto) si è limitato ad una comparsata in conferenza stampa… ed un pranzo di pesce a Sferracavallo. Il tutto mentre si attende il closing, legato anche al fantomatico fondo Eight Capital (che fa riferimento a John Michael Treacy) e che per ora ha immesso 150 mila sterline nella società Pelican House Mining.

