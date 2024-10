Jeda: “Favorite in Serie B? Mi aspetto che il Palermo dica la sua”

Jeda, ex attaccante di Palermo e Cagliari tra le altre, è stato intervistato per SampNews24.com e ha parlato del campionato di Serie B, citando anche i rosanero tra le squadre favorite per la promozione.

“È molto complicato dire con certezza chi può essere o quali possono le favorite. Intanto ne cito due, che sono Pisa e Sassuolo, però mi aspetto che anche il Palermo dica la sua“, afferma.

Sul campionato, dice: “Si tratta di una Serie B molto bella ed equilibrata, e come sempre di un campionato spettacolare. È ancora presto, però, per farsi un’idea chiara: si sono giocate troppe poche partite, quindi può ancora succedere di tutto”.

