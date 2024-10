Mateju rinato a La Spezia: “Ho trovato il ruolo a me più congeniale”

Ales Mateju è un pilastro dello Spezia secondo in classifica. L’ex rosanero è rinato e ha giocato tutti i minuti delle otto partite di campionato (ed è stato titolare per 90′ anche in Coppa Italia). Un momento magico per il difensore, che in un’intervista per TuttoB ha spiegato cosa è cambiato rispetto al passato.

“Penso di aver trovato il ruolo a me più congeniale in una difesa a tre – afferma – . Sono molto felice delle prestazioni offerte finora, sia singolarmente che come squadra. Braccetto a destra o centrale, comunque, non fa molta differenza, mi piace giocare così e cerco sempre di dare il mio massimo per ripagare la fiducia che club, allenatore e tifosi hanno riposto in me sin da subito”.

Lo Spezia vanta la migliore difesa del campionato insieme al Palermo (solo sette gol subiti): “Come difensore, guardo sicuramente quanti gol prendiamo, quindi ci penso spesso. L’obiettivo è quello di mantenere la porta inviolata in ogni partita, perché sappiamo tutti che meno gol prendiamo, più in alto saremo in classifica alla fine del campionato”.

LEGGI ANCHE

AMAURI: “PER PALERMO HO UN AMORE SPECIALE”