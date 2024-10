Amauri: “Per Palermo ho un amore speciale, l’affetto che hanno per me è assurdo”

“Per Palermo ho un affetto speciale. Sono stati due anni intensi, sono cresciuto molto“. Amauri, non nasconde il suo amore per l’esperienza in Sicilia. L’ex attaccante rosanero ha parlato dell’esperienza al Palermo su ‘Champions Lounge”, mostrando una certa emozione.

“Mi ha dato l’opportunità di arrivare alla Juve. L’affetto che hanno per me è assurdo – le parole riportate da Tuttonapoli –. Sono tornato dopo tanti anni a Palermo per l’inaugurazione del centro sportivo e pensavo non mi mancasse il calcio”.

“Tuttavia quando ho messo il piede in campo, per la prima volta dopo aver smesso di giocare, mi è venuta voglia di scendere di nuovo in campo. Mio figlio mi ha detto che non mi aveva mai visto così. È l’aria di Palermo che mi lascia così, gli ho risposto”.