La vita privata delle mogli dei calciatori, le cosiddette wags, è ormai da tempo oggetto di interesse. Da quanto Instagram ha fatto il boom, le fidanzate dei giocatori sono diventate influencer/modelle e a volte anche oggetto di cronaca sportiva, quando si sono esposte sui social riguardo gli avvenimenti sportivi riguardanti i loro mariti o fidanzati. Tra queste, troviamo la moglie dell’attaccante del Chievo Filip Djordjevic, Jovana.

Jovana Svonja, moglie dell’ex centravanti serbo della Lazio, ha fatto innamorare i suoi followers con i suoi scatti e le sue dichiarazioni spesso e volentieri hot. La modella è una delle wags più seguite e apprezzate della Serie A e spesso stuzzica i fans con didascalie del tipo: Non mi piacciono le persone. Mi piacciono il rock’n’roll, il sesso e la pizza, in quest’ordine”.

Jovana Djordjevic, gli ultimi post su Instagram

Tra gli ultimi scatti della bella serba possiamo notare foto allo specchio dov’è completamente nuda, giocando sull’effetto vedo e non vedo: foto messe in pasto ai followers che la riempono di like e commenti. Con Djordjevic va tutto a gonfie vele, un po’ meno la vita professionale del marito, posizionatosi ultimo in classifica con il suo Chievo Verona, condannato alla serie cadetta.