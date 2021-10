MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Poche emozioni nel posticipo fra Juve Stabia e Palermo. I rosanero si difendono bene dalle avanzate dei gialloblù, ma faticano troppo in avanti e i voti dei quotidiani sportivi lo confermano: la coppia Marconi-Perrotta convince ancora, ma in avanti – soprattutto Fella – non convince.

Senza infamia e senza lode la prestazione del Palermo per il Giornale di Sicilia, che affida voti dal 5,5 al 6,5. Ecco i voti: Pelagotti 6,5, Buttaro 6, Marconi 6,5, Perrotta 6,5, Doda 6, De Rose 6, Dall’Oglio 5,5, Valente 6,5, Silipo 6, Fella 5,5, Brunori 6,5, Giron s.v., Luperini 6, Floriano 5,5, Soleri 5,5.

Anche il Corriere dello Sport premia la prova di Brunori. Inoltre, i due centrali vanno sopra la sufficienza. Ecco i voti: Pelagotti 6, Buttaro 5, Marconi 6, Perrotta 6,5, Doda 5,5, De Rose 6, Dall’Oglio 6, Valente 6, Silipo 6, Fella 6, Brunori 6,5, Giron s.v., Luperini 6, Floriano 6,5, Soleri 6.

